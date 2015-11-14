إلهام شاهين: أنا تلميذة تهانى الجبالى.. والمستشارة ترد: مولت معتصمى التحرير

قالت الفنانة إلهام شاهين، "أنا معجبة بالمستشارة تهانى الجبالى وكنت بحفظ كلامها وبتعلم منها وبكرر نفس كلامها فى البرامج التلفزيونية كتلميذه لها"، مؤكدة أن المرأة المصرية لها دور كبير فى الثورات والاستفتاءات.

وأضافت إلهام شاهين خلال مؤتمر صحفى للتحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، نحن بحاجة إلى أناس وطنيين ليدافعوا عن حقوق الشعب، معلنة عن دعمها لقائمة التحالف الجمهورى، لافتة إلى أن هناك عراقيل كبيرة أمام الابداع والدولة بتأجر لنا الأماكن بالساعة ونحتاج تسهيلات لنظهر جمال الوطن من خلال أعملنا.

وردا منها على كلمة إلهام شاهين بأنها تلميذتها وأنها تتعلم منها،قالت المستشارة تهانى الجبالى، إن إلهام شاهين كانت تمول المتظاهرين والمعتصمين فى ميدان التحرير وهو دور وطنى كبير لن ينساه التاريخ، ردا منها على كلمة إلهام شاهين بأنها تلميذة المستشارة تهانى الجبالى وأنها تتعلم منها.

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