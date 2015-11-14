أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إلهام شاهين: أنا تلميذة تهانى الجبالى.. والمستشارة ترد: مولت معتصمى التحرير

Google+ Print
إلهام شاهين: أنا تلميذة تهانى الجبالى.. والمستشارة ترد: مولت معتصمى التحرير إلهام شاهين: أنا تلميذة تهانى الجبالى.. والمستشارة ترد: مولت معتصمى التحرير
قالت الفنانة إلهام شاهين، "أنا معجبة بالمستشارة تهانى الجبالى وكنت بحفظ كلامها وبتعلم منها وبكرر نفس كلامها فى البرامج التلفزيونية كتلميذه لها"، مؤكدة أن المرأة المصرية لها دور كبير فى الثورات والاستفتاءات.

وأضافت إلهام شاهين خلال مؤتمر صحفى للتحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، نحن بحاجة إلى أناس وطنيين ليدافعوا عن حقوق الشعب، معلنة عن دعمها لقائمة التحالف الجمهورى، لافتة إلى أن هناك عراقيل كبيرة أمام الابداع والدولة بتأجر لنا الأماكن بالساعة ونحتاج تسهيلات لنظهر جمال الوطن من خلال أعملنا.

وردا منها على كلمة إلهام شاهين بأنها تلميذتها وأنها تتعلم منها،قالت المستشارة تهانى الجبالى، إن إلهام شاهين كانت تمول المتظاهرين والمعتصمين فى ميدان التحرير وهو دور وطنى كبير لن ينساه التاريخ، ردا منها على كلمة إلهام شاهين بأنها تلميذة المستشارة تهانى الجبالى وأنها تتعلم منها.


>- أمين اتحاد المصريين بالخارج: تهانى الجبالى "امرأة حديدية" وسترأس البرلمان المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365