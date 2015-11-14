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تناول الفستق ثلاثة أسابيع بمعدل 100 جرام يوميًا يعالج الضعف الجنسى

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تناول الفستق ثلاثة أسابيع بمعدل 100 جرام يوميًا يعالج الضعف الجنسى تناول الفستق ثلاثة أسابيع بمعدل 100 جرام يوميًا يعالج الضعف الجنسى
أكد الدكتور خالد مصليحى، أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية أن الفستق يعالج ضعف الانتصاب.

وقال مصيلحى إن الفستق وهو أحد أهم أنواع المكسرات أثبت طبقًا لدراسة أجريت عليه وتم نشرها فى الدورية العالمية International Journal of Impotence Research وهى مجلة تنشر الأبحاث، التى لها علاقة بالضعف الجنسى، أكدت نتائج الدراسة أن تناول الفستق لمدة ثلاثة أسابيع بمعدل 100 جرام يوميًا قد رفع من قوة الانتصاب لكل الرجال، المشاركين فى الدراسة، وفى نفس الوقت خفضت نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم، ما ساهم فى زيادة تدفق الدم وعلاج قصور الدورة الدموية فى الأطراف.

وأشار أستاذ ورئيس قسم العقاقير إلى أن الدراسات على 17 متطوعا يعانون من ضعف الانتصاب، أظهرت تحسنا ملحوظا .

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