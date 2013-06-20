" سيدتي نت " تتابع أسبوع لندن لموضة الرجل

تحتضن مدينة لندن ـ للمرّة الثانية ـ أسبوعاً خاصّاً لموضة الرجل، يحمل اسم "لندن كوليكشن: مين" (London Collections: Men)، كانت قد أطلقته للمرّة الأولى، في العام الماضي، حيث قدّم فيه المصمّمون آخر خطوط الموضة الرجالية على صعيد الثياب والاكسسوارات وفنون الخياطة، وكان بدعم ورعاية من الأمير تشارلز الذي حصل يومها على لقب "أيقونة الموضة البريطانية". ولا يبدو الأمر غريباً على هذه المدينة التي تضمّ بين جنباتها موروثاً غنياً على صعيد الخياطة الرجالية الكلاسيكيّة المتمثلة في شارع "سافيل رو" (Savile Row) الذي يحمل تاريخاً حافلاً يمتدّ لأكثر من مائتي عام، إضافة إلى احتضانها أشهر المصمّمين الذين يهتمّون بموضة الرجل، منهم: "بول سميث" و"نيكول فرحي" و"كريستوفر بيلي" و"ريتشارد نيكول" و"ألكسندر ماكوين"، إلى جانب المواهب الواعدة التي تطلقها لندن كلّ عام، من دون أن ننسى أيضاً أنّ شوارع لندن المكتظّة بالشباب هي من تطلق صيحات الموضة الغريبة والمألوفة على السواء، ثمّ تتلقّفها منها عواصم العالم ومدنها المختلفة.

واليوم، تقدّم لندن، على مدى ثلاثة أيام، آخر خطوط ومبتكرات الموضة لربيع وصيف عام 2014 والتي تتوزع على أكثر من ستين عرضاً، يقدّمها ثمانية وأربعون مصمّماً، منهم: "كريستوفر شانون" و"دار بيوربيري" و"أوليفر سبنسر" و"دار توب مان ديزاين" و"سبنسر هارت" و"جيمس لونغ".

" سيدتي نت " حضرت العروض وعادت للرجل بهذه الصور التي تقدّم ملامح عامّة لما ستكون عليه موضة الربيع والصيف القادمين .. فهل ترون انها مناسبة للرجل العربي ؟