المدعي العام الفرنسي: مسرح «باتاكلان» قُتل فيه 89 شخصًا

قال المدعي العام الفرنسي فرانسوا ميلون إن عدد ضحايا الهجمات التي شهدتها البلاد أمس الجمعة قد بلغ 129 قتيلُا و180 مصابًا بينهم 80 شخصًا حالتهم حرجة.

وأشار المدعي العام خلال مؤتمر صحفي إلى أن هناك معلومات لن يتم التصريح عنها لسرية التحقيقات.

وأضاف المدعي العام خلال مؤتمر صحفي إلى أن منفذي الهجمات انقسموا ل3 مجموعات لتنفيذ 6 هجمات متفرقة، كان أكبرها مسرح باتاكلان والذي قتل فيه 89شخص.

وأكد المدعي العام إلى أن التحقيقات تسعىإ للوصول لى مدبري العملية والممولين.

وقال المدعي العام إنه تم العثور على جثة أحد المنفذين والذي أشارت تحقيقات الشرطة إلى أنه من مواليد 1985 ويحتوي سجله على 8 جرائم ورصد على أنه يميل إلى التطرف، كما أنهم عثروا على جواز سفر سوري لشخص من مواليد 1970 لم يكن مطلوبًا لدى الأجهزة الأمنية.

وأشاد المدعي العام بالتواصل مع بلجيكا حيث فتحت النيابة البلجيكية تحقيقًا خاصًا وأعلنت عن اعتقال 3 أشخاصًا.