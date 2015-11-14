الإدارة الأمريكية: استهدفنا قائد «داعش» بالتزامن مع تفجيرات فرنسا

أعلن المتحدث باسم الإدارة الأمريكية لوكالة «سوشيتد برس» عن احتمالية مقتل قائد تنظيم «داعش» في ليبيا المدعو أبو نبيل.

وكانت مقاتلتين طراز اف15 نفذتا غارة جوية استهدفت قائد داعش في ليبيا بحسب وكالة«رويترز»، فيما نقلت وكالة سبوتنيك أن المقاتلات الأمريكية وجهت ضربات على مواقع المسلحين بالقرب من بلدة درنة وجاري تقييم نتائجها، مع احتمالية مقتل قائد داعش.

وأشار المتحدث باسم الإدارة الأمريكية أن الغارات الجوية وقعت في وقت هزت فيه الهجمات الإرهابية باريس، إلا أنها لا ترتبط بها. ووفقا لأقواله فإن الطائرات كانت في الجو عندما شهدت العاصمة الفرنسية مأساتها.