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ضبط 32 هاربًا من أحكام بالسجن فى حملة أمنية بالوادى الجديد

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ضبط 32 هاربًا من أحكام بالسجن فى حملة أمنية بالوادى الجديد ضبط 32 هاربًا من أحكام بالسجن فى حملة أمنية بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد، وإدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية، من ضبط 32 هاربًا من تنفيذ أحكام بالسجن الجزئى والمستأنف، فى عدة حملات أمنية على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم تحرير محاضر بها وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بضبط 24 هاربًا من تنفيذ أحكام بالحبس الجزئى، و8 هاربين من أحكام بالسجن المستأنف فى حملة أمنية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة بجانب تنفيذ 9 غرامات جزئية، و5 غرامات مستأنفة، وتحصيل مبلغ 3200 جنيه من غرامات مالية وتحررت بها محاضر وأحيلت إلى النيابة.

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مصر 365