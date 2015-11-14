بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات بشارع التحرير بالقنطرة غرب

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والمقدم هشام بدر نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجهات المعنية بجولة ميدانية بشارع التحرير لرفع الإشغالات.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتفعيل القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين دون أى استثناءات، والعمل على استعادة هيبة الدولة والحفاظ على الهدوء والاستقرارفى الشارع الإسماعيلى.

وكان المحافظ قد أعطى تعليمات إلى رئيس المركز والمدينة بضرورة تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات بهذا الشارع والتى تمت بالفعل منذ أيام قليلة بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وتحت إشراف اللواء عصام عبد الوهاب مساعد مدير أمن الإسماعيلية لقطاع الشمال والعميد محمد سلطان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، وتمت السيطرة على الموقف ورفع وإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة فتح الشارع من جديد لاستئناف حركة مرور المركبات والمشاة.

وأكد المحافظ على ضرورة التزام جميع أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة بخطوط التنظيم وعدم السماح بأى تجاوز والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة واحترام القانون.



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