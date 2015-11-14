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المقاولون العرب لـ في الجول: من الوارد أن نتعاقد مع طارق العشري

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المقاولون العرب لـ في الجول: من الوارد أن نتعاقد مع طارق العشري المقاولون العرب لـ في الجول: من الوارد أن نتعاقد مع طارق العشري

المقاولون العرب يسعى للتعاقد مع طارق العشري مديرا فنيا لفريق الذئاب خلفا للمعلم حسن شحاتة.

المقاولون العرب قدم عروضا ممتازة مع المعلم في نهاية الموسم المنصرم وأنهى 2014-2015 في المركز السابع بجدول الدوري المصري.

أما الموسم الجاري فقد تغيرت الأمور، وتعادل المقاولون في مباراتين وخسر 3 مرات.

استقال المعلم، والآن يبحث النادي عن خليفه له، قد يكون طارق العشري بحسب تصريحات محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون العرب.

وقال محمد عادل لـFilGoal.com إن النادي سيتعاقد مع مدرب جديد قبل انقضاء فترة توقف الدوري، مفصحا "من الوارد أن يكون طارق العشري هو المدير الفني".

وكان العشري قد دخل في مفاوضات مع الاتحاد السكندري قبل أن يتراجع عن تدريب زعيم الثغر.

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