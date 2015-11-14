«النجار»: يطالب بتعديل لغة الدعاة ..«بعضهم يعتبر غير المسلمين خونة للوطن»

طالب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ تعديل لغة الخطاب الديني في المساجد، خلال مؤتمر رؤية العلماء في تجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف، الذي تعقده «وزارة الأوقاف» بمدينة الأقصر يومي 14 و15 نوفمبر الجاري.

وقال خلال الجلسة المسائية:”لابد من اصلاح التعبيرات في الخطاب الديني، منتقدًا أسلوب التلقين ورغبة الملقي أن يملي ما يريده على الناس، لافتًا إلى أن بعض الحواشي ينص على أن الزوج لا يجب عليه معالجة الزوجة وهذا أمر يتنافى مع صحيح الإسلام.

وأضاف النجار، إن بعض الدعاة يدعون في الصلاة للمسلمين دون غيرهم مما يضر بمشاعر غير المسلمين، والبعض الآخر يرفض جندية غير المسلمين في الجيش لكونهم خونة وهذا فكر متطرف كما يعتبر البعض أن الجهاد هو القتال واحتكاره في الأمور العدائية والعلاقة بين المسلمين وغيرهم كأنها علاقة عداء وحرب.

وشدد على أن الفكر المتطرف لا يمثل خطرًا على حياة الإنسان، فقط بل خطر على وجود الدين في الكون. مشيرًا إلى أن الفتوى الخطأ قتلت نفسًا في حياة النبي كدليل على وجود التشدد لشخص به خلل في شخصيته حتى يضمن الجنة وكأنه لا يثق فيما يتعبد لله به وقد مقت النبى فعله.

وأوضح النجار، أن المتشدد يميل إلى التطرف ويقلل من احترام الأساتذة والمعاهد العلمية مثل «الأزهر» الذي نال منه تلامذة صغار، لافتًا إلى صفات الفكر المتطرف ومنها إقرار مبدأ السمع والطاعة التي مقتها الإسلام الذي يحول البشر إلى أشياء وادي إلى احتكار الوطنية وتعدي الفوضي حدود الدول.