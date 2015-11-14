أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نكشف حقيقة تورط مصري في الأحداث الإرهابية بفرنسا

Google+ Print
نكشف حقيقة تورط مصري في الأحداث الإرهابية بفرنسا نكشف حقيقة تورط مصري في الأحداث الإرهابية بفرنسا

الشاب المصري “وليد عبد الرازق يوسف”

تداولت عدد من المواقع ووكالات الأنباء ، أنباء  حول العثور على جواز سفر لشخص مصري في موقع تفجيرات باريس بالقرب من الاستاد الفرنسي.

وقال وائل عبدالرازق يوسف، شقيق الشاب المصري وليد، الذي عثر على جواز سفره: “إن أخي أحد المصابين في تفجيرات باريس حيث كان موجودا أمام بوابة الاستاد وأصيب بشظايا جراء الانفجار ويرقد الآن بالمستشفى بعد إجرائه 3 عمليات جراحية وحالته خطير.”

وأضاف “وائل” خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل،: “شقيقي كان موجودا أمام بوابة الاستاد في انتظار دخوله المباراة وهو موجود في فرنسا لمرافقتي في رحلة علاجية.”

وأكد شقيق المصري المصاب في فرنسا، أن ما أثير حول العثور على بيانات خاصة بشقيقه في موقع الحادث وأنه مشتبه به كلام فارغ.. موضحا أنه حتى الآن يرقد وليد في المستشفى وحالته الصحية دقيقة ولم يجئ أي من أفراد الشرطة والجهات الأمنية للتحقيق.. مشيرا إلى أن هناك أفراد من الخارجية بجوارهم حتى الآن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017