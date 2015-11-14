نكشف حقيقة تورط مصري في الأحداث الإرهابية بفرنسا

تداولت عدد من المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء ، أنباء حول العثور على جواز سفر لشخص مصري في موقع تفجيرات باريس بالقرب من الاستاد الفرنسي.

وقال وائل عبدالرازق يوسف، شقيق الشاب المصري وليد، الذي عثر على جواز سفره: “إن أخي أحد المصابين في تفجيرات باريس حيث كان موجودا أمام بوابة الاستاد وأصيب بشظايا جراء الانفجار ويرقد الآن بالمستشفى بعد إجرائه 3 عمليات جراحية وحالته خطير.”

وأضاف “وائل” خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل،: “شقيقي كان موجودا أمام بوابة الاستاد في انتظار دخوله المباراة وهو موجود في فرنسا لمرافقتي في رحلة علاجية.”

وأكد شقيق المصري المصاب في فرنسا، أن ما أثير حول العثور على بيانات خاصة بشقيقه في موقع الحادث وأنه مشتبه به كلام فارغ.. موضحا أنه حتى الآن يرقد وليد في المستشفى وحالته الصحية دقيقة ولم يجئ أي من أفراد الشرطة والجهات الأمنية للتحقيق.. مشيرا إلى أن هناك أفراد من الخارجية بجوارهم حتى الآن.