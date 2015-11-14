جابر نصار:التطرف منتشر في الكليات العملية بشدة بسبب درستهم للعلوم الجبريه

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن مصر خاضت حروبا ضد الارهاب بداية من الستينات، وتخوضها الآن، مضيفًا أن الفكر المتطرف هو الذي يتولد عنه الارهاب لأن من يتطرف في فكره يبحث عن آلية ارهابية لتنفيذها.

وأضاف نصار، خلال الجلسة المسائية لمؤتمر رؤية العلماء في تجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف، المنعقد بالأقصر، أن مواجهة الفكر المتطرف يكون بالحجة والبرهان.

وأشار نصار، إلى أن ضرورة توظيف الفن الراقي لمواجهة الارهاب بعيدًا عن الابتذال الذي يمثل تطرفا، مؤكدًا إن التطرف يتسرب إلى طلاب الكليات العلمية التي يقل بها العلوم الانسانية النقاشية ويدرس علوما جبرية ذات معادلات رياضية.

وطالب نصار، بإعادة التفكير في طريقة الطرح الإعلامي والخطاب الديني، مؤكدًا إننا أمام مجتمعات لديها منصات لاطلاق الفكر المتطرف ضد العقل الجماعي حيث يستخدم الفكر المتطرف نفس اليات نستخدمها لاختطاف المجتمع، مستغربا ان يقتلع الارهاب دولا ومجتمعات باكملها كما فعل بالعراق وليبيا ولكنه حدث.

ولفت نصار، إلى أنه لمس الارهاب فى جامعة القاهرة عقب 30 يونيو واراد ان يقتلع البلد، مما حتم مواجهة ظاهرة التطرف بمحاصرتها وتفكيكها واضطرارهم لباب واحد يخرجون ولا يدخلون منه، لافتا الى اضطراره لمواجهة التطرف الذى استخدم وسائل منها النقاب مؤكدا ان النقاب يمنع التواصل بين الاستاذ والطالب حيث منعته الجامعة.

وشدد نصار، على اننا بمواجهة منظومة تطرف تستخدم النقاب حيال اطفال لم يبلغو الحلم وفى جامعة منضبطة وتستخدم زوايا للصلاة مما اضطر الجامعة لانشاء مسجد جامعة للبنين والبنات ومنع النقاب، لافتا الى ان ذلك كله استخدم للترويج ان الجامعة ضد الدين.