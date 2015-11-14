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الأهرامات تضىء بعلمي روسيا وفرنسا مساء اليوم رفضا ً للإرهاب

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الأهرامات تضىء بعلمي روسيا وفرنسا مساء اليوم رفضا ً للإرهاب الأهرامات تضىء بعلمي روسيا وفرنسا مساء اليوم رفضا ً للإرهاب

الصوت والضوء – أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لمنطقة آثار الهرم عن إنارة الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء بألوان علمي فرنسا وروسيا في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك تضامنًا معهما في الأحداث المؤلمة التي تعرضا لها مؤخرًا، سوء تفجيرات واعتداءت الأمس بفرنسا أو سقوط الطائرة الروسية قبل أيام في مدينة شرم الشيخ .

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أشار المركز في بيان اليوم – إلى أنه سيتم تطبيق نظام الإنارة بطريقة تعكس مرة علمي وروسيا، وأخرى علمي مصر وفرنسا، كما سيتم رفع أعلام مصر وروسيا وفرنسا بالمنطقة وذلك بناء على توجيهات الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار وبالتنسيق مع وزارة السياحة .

وذكر البيان أن عدد من دول العالم قامت بإضاءة مبانيها بألوان العلم الفرنسي، كنوع من التضامن والمساندة للشعب الفرنسي في أزمته وتنديدا بالهجمات الإرهابية الغاشمة التي ضربت العاصمة باريس أمس الجمعة وأسقطت مئات الأبرياء ما بين قتيل وجريح .

ولفت البيان إلى أنه تم إضاءة مبنى سان فرنسيسكو هول بالولايات المتحدة الأمريكية بألوان العلم الفرنسي، ومبنى مركز التجارة العالمي بنيويورك، و”تمثال المسيح الفادي” في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وأوبرا سيدني بأستراليا.

 

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