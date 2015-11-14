عضوالدستور الليبى: المسودة الأولية للدستور الليبى لا تلبى طموح الليبيين

أكد عضو لجنة هيئة صياغة الدستور الليبى منعم الشريف، إن المسودة الأولية للجنة العمل لا تلبى طموح الليبيين.

وكشف الشريف ، فى تصريح اليوم، لوكالة الأنباء الليبية ،أن أغلب الأعضاء مازالوا رافضين القدوم لمدينة البيضاء والموجودون حالياً فقط 18 عضواً وهم أقل من ثلث الأعضاء والسبب فى التغيب هو عندما قررنا الذهاب لغدامس بعض أعضاء برقة رفضوا الذهاب لغدامس الأمر الذى اعتبره بعض أعضاء المنطقة الغربية والجنوبية إنقاصاً فى حقهم حيث إنهم أقاموا فى البيضاء لعام و نصف العام.

وقال الشريف، إنه من خلال الإطلاع على مسودة لجنة العمل يلاحظ بداية الجهد الكبير الذى بذل فى وقت قياسي، و يلاحظ أيضاً أن المحاولة الجادة للتوافق تم حصرها فى الحقوق المكانية و حقوق المناطق فقط و لم ينظر للتوافق فى جانبه الآخر ألا وهو التوافق السياسى و الإيديولوجى حيث جاءت بعض موادها إقصاءً كاملاً لحقوق المرأة و الشباب و الإعلاميين و التيار المدنى و التوجه الليبرالى ومؤيدى النظام السابق.

واعتبر الشريف، أنه لا يجوز إقصاء جزء لا يتجزأ من الليبيين و هم مؤيدى النظام السابق، وذلك يعد مخالفةً للعهد الذى قطعناه للشعب الليبى بشأن نيتنا لصناعة دستور يجمع كل الليبيين، حيث يجب احتواء الجميع، وذلك من خلال قطع العلاقة مع الماضى البعيد و القريب ومحاسبة المجرمين سابقاً .

وأشار إلى أنه طالبً مراراً و تكراراً أن تُحال مادتى العلم والنشيد للقانون وذلك دفعاً باتجاه عدم الإقصاء و ضماناً للتوافق حول مشروع الدستور، و لا يخفى على الجميع الحالة التى وصلت لها العراق نتيجة الإقصاء، لافتاً إلى أن الهيئة لم تكن ترغب فى نشر المسودة للإعلام ولكن تم تداولها على صفحات التواصل المجتمعى ولذلك كان لزاماً على الهيئة وضعها على الموقع الرسمى تفادياً لأى تغيير يمكن أن يحدث عليها فى وقت تداولها.