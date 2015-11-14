لافروف يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية سورية فى غضون 6 أشهر

دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، السلطات السورية والمعارضة إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية فى غضون 6 أشهر من بدء المفاوضات .

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم السبت عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفى عقده عقب محادثات فيينا بشأن سوريا - "نريد من الوفود السورية التوصل إلى اتفاق مبدئى على تشكيل حكومة مشتركة بعد بدء المفاوضات فى غضون 6 أشهر .. ستكون حكومة وحدة وطنية تحل القضايا الملحة".

كما أشار لافروف إلى أن جميع المشاركين فى المحادثات بشأن التسوية السورية فى فيينا اتفقوا على ضرورة تقرير الشعب السورى لمصير سوريا بما فى ذلك مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد .

وقال "لقد أكدنا على أن مستقبل سوريا سيتقرر من قبل الشعب السورى فقط. وهذا ينطبق أيضا على مصير الرئيس الأسد ومصير أى سياسى آخر فى هذا البلد".

وعقد اللقاء الدولى بشأن سوريا فى فيينا اليوم بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيران وغيرهم من الأطراف المعنية فضلا عن ممثلى الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى .