قوة أمنية تفجر سيارة مفخخة فى قضاء المقدادية بديالى شمال شرقى العراق

تمكنت قوة عراقية مشتركة من تفجير سيارة مفخخة اليوم السبت بالقرب من نقطة أمنية"سيطرة" فى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ديالى شمال شرقى العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن - فى تصريح لمراسل(أ ش أ) فى العراق - إن أحد عناصر القوة الأمنية المشتركة وهو من قوات "الحشد الشعبي" اشتبه فى سيارة نقل مفخخة يقودها انتحارى فى سيطرة بقرية "مياح" بقضاء المقدادية لعدم امتثاله لأوامر القوة الأمنية بالتوقف للتفتيش.

وأشار إلى أن أحد عناصر الحشد الذى يدعم القوات الأمنية أطلق النار من مسافة قريب على سائق السيارة مما تسبب فى تفجيرها، ومقتله على الفور وجرح أحد أفراد السيطرة نتيجة إصابته بشظايا الانفجار.