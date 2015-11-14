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"المحامين": محاسبة المخطئ فى واقعة التعدى على المحامين بشبرا تحسم الأمر

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"المحامين": محاسبة المخطئ فى واقعة التعدى على المحامين بشبرا تحسم الأمر "المحامين": محاسبة المخطئ فى واقعة التعدى على المحامين بشبرا تحسم الأمر
أكد خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن النقابة تتابع التحقيقات فى واقعة تعدى عدد من المجندين على 4 محامين داخل قاعة المحكمة بشبرا الخيمة.

وأضاف أبو كريشة لـ"اليوم السابع"، أن محاسبة المخطئ جزء هام من وسائل حسم هذا الأمر، متابعا "لا وسيلة لمعالجة الأمر إلا بعد سؤال المخطئ، وذلك لإدراك حجم الخطأ والعقوبة التى يلقاها المتجاوز، من غير ذلك مش هيبقى فيه التزام، لا بد أن يعلم الجميع أن المخطئ يلقى عقابه".

وأوضح أبو كريشة، أن الأمر لا يحتاج إلى وقت طويل لكى يحسم ونتمنى ألا يطول، مضيفا "النقابة متواجدة هناك بحكم التشكيل هناك زميل عضو ممثل عن هذه الدائرة ومجلس نقابة فرعية ويتابعون التحقيقات".
>فيما أكد حسين جمال عضو مجلس نقابة المحامين عن شمال القليوبية، أن النقابة العامة للمحامين تضامنت مع الأربعة محامين الذين تم الاعتداء عليهم، وأن النقيب سامح عاشور يتابع التحقيقات، مضيفا أن النقابة بالقليوبية فى انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة وأن النقابة تضامن بشكل كامل مع أعضائها.

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