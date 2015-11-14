مستخدمو تويتر بفرنسا: قنصل مصر يزور المصرى المصاب بأحداث باريس بالمستشفى

أكد مستخدمو موقع التدوينات المصغرة "تويتر" زيارة السفير إيهاب بدوى القنصل المصري بفرنسا للمواطن المصرى المصاب فى أحداث باريس الإرهابية للإطمئنان عليه بعد الاصابات التى لحقت به من التدافع أمس، وذلك بمقر علاجه فى إحدى مستشفيات فرنسا.

وكتب زيدان أيمن أحد أقارب المصري وليد عبد الرازق صاحب جواز السفر المصري المتواجد بمكان حادث التفجيرات التى حدثت أمس بفرنسا، متسائلاً عن مكانه أو الادلاء باي معلومات عنه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فرد أحد المستخدمين على زيدان يطمئنه بوجود قريبه المصاب بمستشفي جورج بومبيدو بمقاطعة لوبلان بالعاصمة الفرنسية باريس، مضيفا أن وليد عبد الرازق مصرى مواليد 88، وهو متواجد بفرنسا منذ أسبوع بصحبه والدته وشقيقته.

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