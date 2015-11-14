«السياحة» تتضامن مع ضحايا فرنسا وروسيا بهرم «خوفو»

عقد وزير السياحة، الدكتور هشام زعزوع، اجتماعًا عاجلًا، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة بالعباسية مع لجنة الأزمات؛ يأتي ذلك في إطار الانعقاد الدائم للجنة الأزمات المشكلة برئاسته وقد حضر الاجتماع قيادات العمل السياحي الحكومي والخاص.

استعرض الوزير خلال الاجتماع خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة والتحركات العاجلة للخروج من الأزمة التي يمر بها القطاع ؛مشيرًا إلى المؤشرات السياحية لمدينة شرم الشيخ خاصة في ظل التأثر بالأحداث الأخيرة.

وقد ناقش الوزير بعض الحلول والمقترحات للخروج من الأزمة على رأسها: تحسين الصورة الذهنية لمصر من خلال حملة علاقات عامة مكثفة تقوم بالتركيز بصورة أكبر على السوق الروسي والبريطاني بمجرد رفع الحظر؛ بالإضافة لدعوة مشاهير كتاب الرأي في مختلف الأسواق الكبرى لزيارة مصر وكتابة المقالات عما يشاهدونه من إيجابيات على أرض الواقع.

وأضاف الوزير مقترح باستخدام مواد فيلمية عن الإجراءات الأمنية التي يجري إتباعها في المطارات المصرية في الوقت الحالي لطمأنة السائحين في مختلف الأسواق مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تضاهي الإجراءات المعمول بها في الخارج.

وأكد الوزير على ضرورة تنشيط السياحة الداخلية بإعداد حملة تعتمد على بث الروح الوطنية في نفوس المواطنين لمساندة صناعة السياحة وتقديم برامج سياحية تستهدف مختلف الشرائح المصرية بأسعار جاذبة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وشركات الطيران.

ومن الجدير الذكر أن زعزوع سيقوم غدًا بإطلاق حملة “مصر في قلوبنا” التي تشتمل على عروض غير مسبوقة لمدينة شرم الشيخ بالإضافة إلى مدينتي الأقصر وأسوان.

وأشار الوزير أنه بالتزامن مع ذلك سيجري العمل على تنشيط السياحة العربية من خلال تقديم برامج بأسعار جذابة وتنظيم قافلة سياحية لبعض الأسواق العربية، وكذلك التنسيق مع الخارجية المصرية لمنح مواطني دول المغرب العربي ميزة الحصول على التاشيرة عند الوصول لمصر.

وتابع الوزير بأنه سيعزز ذلك بأجندة أحداث تضم مجموعة من الفعاليات الثقافية والحفلات الفنية لمشاهير المطربين العرب في شرم الشيخ وغيرها من المقاصد المصرية لجذب السياحة المحلية والعربية؛ منوهًا أنه سيجري استخدام نفس الأداة لتنشيط السياحة الدولية من خلال تنظيم حفلات لمشاهير الفنانين العالميين وكبرى الفرق الموسيقية العالمية.

وخلال الاجتماع أكد زعزوع على ضرورة الحفاظ على الحركة السياحية الدولية من المصادر السياحية الأخرى وذلك من خلال الاتفاق مع منظمي الرحلات على تحويل جزء من رحلاتهم الملغاة لشرم الشيخ إلى مقاصد مصرية أخرى (مثل الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان)؛ علاوة على عقد لقاءات مع سفراء الدول الأجنبية في مصر للطمأنة على الوضع الحالي والتعريف بالإجراءات الأمنية الإضافية التي جرى تطبيقها في المطارات المصرية.

وناقش الوزير بحث سبل جذب المصريين المقيمين في الخارج لقضاء إجازاتهم في مصر من خلال تقديم برامج وعروض سياحية جاذبة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من الجدير بالذكر أن وزير السياحة سيقوم غدًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بالتواجد في منطقة الأهرامات (مدخل الصوت والضوء)؛ وذلك في وقفة تضامنيه مع الشعب الفرنسي والروسي بمشاركة وزير الآثار.

ويدعو وزير السياحة هشام زعزوع، القطاع السياحي العام والخاص للمشاركة في هذه الوقفة التي سيقف فيها دقيقة حداد على أرواح الضحايا من روسيا وفرنسا ويرسل تعازيه للشعبين الروسي والفرنسي الصديق؛ كما أنه سيجري إضاءة الهرم الأكبر بإشعة الليزر في رسالة مضمونها ” التضامن مع فرنسا وروسيا ضد الإرهاب الأسود الذي يضرب العالم”.

جدير بالذكر أنه قد شارك في الاجتماع اليوم رئيس هيئة التنشيط السياحي سامي محمود، اللواء أحمد حمدي نائب رئيس الهيئة، محمد عبد الجبار رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة التنشيط السياحي، السيد عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق، السيد الهامي الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، السيد محمد أيوب رئيس غرفة الفنادق، والسيد خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة.