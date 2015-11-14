مجلس أمن كردستان العراق: ضبط خلية لداعش قبل تنفيذ تفجيرات فى أربيل

أعلن مجلس أمن اقليم كردستان العراق ، عن إحباط محاولة لخلية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى لتنفيذ عدة تفجيرات فى عاصمة الإقليم (أربيل)، وتم عرض اعترافات أعضاء الخلية ، الذين أقروا بتلقيهم تدريبات ضمن صفوف داعش فى قضاء الحويجة بكركوك شمالى العراق.

وأشار بيان صحفى للمجلس اليوم السبت- إلى أن المعتقلين الثلاثة هم : جاسم محمد عطية مطر، وبشار محمود نايف علي، وإحسان أحمد على جاسم ، وجميعهم يقطنون مدينة كركوك .. لافتا إلى أنه تم اعتقالهم خلال عملية أمنية خاصة عقب هجوم لمسلحى داعش على قضاء الدبس وسيطرتهم على مبانى حكومية هناك يوم 3 نوفمبر الجارى .

وأضاف البيان أن شخصا رابعا من الخلية قتل يدعى آراس سعيد مجيد فرج خلال غارة لطيران التحالف الدولى فى الثانى من نوفمبر الجارى .

وكانت القوات الأمنية العراقية فى كركوك اعتقلت فى قرية "قره تبه" ثلاثة من المشاركين فى الهجوم الانتحارى على مركز شرطة وقائم مقامية قضاء الدبس .. وقال مدير شرطة الأقضية والنواحى فى كركوك العميد سرحد قادر: إن قوات شرطة الاقضية والنواحى بكركوك نفذت حملة أمنية بالقرية اعتقلت خلالها ثلاثة من منفذى هجوم الدبس .

يذكر أن قوات "البيشمركة" الكردية والقوات الأمنية العراقية سيطرت بعد اشتباكات مسلحة عنيفة مع إرهابيين من تنظيم (داعش) هاجموا مركز شرطة وقائم مقامية قضاء الدبس بمحافظة كركوك ، وقتلت أربعة من مسلحى داعش ، إضافة إلى انتحاريين فجرا نفسيهما مع بدء الهجوم .. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ستة من قوات البيشمركة والأمن العراقى .

على صعيد متصل ، عثرت قوات "البيشمركة" الكردية على نفق لتنظيم داعش فى سنجار اليوم .. وقال مصدر عسكرى إن القوات عثرت على النفق فى حى النصر قرب جبل سنجا داخل أحد المحلات وامتد لعدة أمتار تحت الأرض ، كما تم العثور على ورشة لصناعة العبوات والأحزمة الناسفة ومقبرة جماعية ضمت رفاة 80 كرديا أيزيديا فى سنجار التى تم تحريرها بالكامل أمس الجمعة .