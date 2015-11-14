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جون كيرى باجتماع فيينا: حل مشكلة سوريا فى رحيل بشار الأسد والقضاء على داعش

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جون كيرى باجتماع فيينا: حل مشكلة سوريا فى رحيل بشار الأسد والقضاء على داعش جون كيرى باجتماع فيينا: حل مشكلة سوريا فى رحيل بشار الأسد والقضاء على داعش
قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إن حل المشكلة السورية يتمثل فى رحيل الرئيس السورى بشار الأسد لإنقاذ شعبه ومن ثم القضاء على تنظيم داعش الإرهابى، مؤكدًا أن العملية السياسية التى تنطلق فى سوريا سيقودها السوريون أنفسهم.

وأضاف "كيرى" خلال مؤتمر صحفى بعد انتهاء اجتماع فيينا مساء اليوم السبت، أن سياسة بشار الأسد فى سوريا خلقت نزاعات طائفية وأدت لتوسع نفوذ داعش، مؤكدًا أن هناك تناغمًا بين الأسد وداعش حيث يشترى منهم النفط والأسلحة مقابل تدعيمهم بالأموال أيضًا.
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