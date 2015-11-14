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رعاية الشباب تحذر من دخول الفتيات للملاعب السعودية

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رعاية الشباب تحذر من دخول الفتيات للملاعب السعودية رعاية الشباب تحذر من دخول الفتيات للملاعب السعودية

أرشيفية

حذرت الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مديري الملاعب الرياضية ، من السماح بدخول الفتيات إلى الصالات الرياضية، حتى وإن كن صغيرات السن، وبرفقة أولياء أمورهن.

وأشارت جريدة “الحياة” أن الرئاسة العامة أصدرت بيانا حذرت فيه مديري الملاعب الرياضية، من التهاون في دخول الفتيات للملاعب، بعد أن لاحظت مؤخرا تواجدهن في المدرجات، بما يخالف الأنظمة واللوائح المتبعة في المملكة.

يذكر أن مباراة السوبر السعودي بين النصر، والهلال، والتي أقيمت في لندن قد أثارت استياء العديد من المسئولين بعد أن شهدت حضور فتيات وسيدات وتركيزا من مخرج المباراة عليهن.

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