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يارا تنضم الى قائمة السفراء

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يارا تنضم الى قائمة السفراء يارا تنضم الى قائمة السفراء

السبت 14-11-2015 13:23

انضمت الفنانة يارا إلى نادي الفنانين السفراء، بعد حملها اللقب ابتداءً من 23 نوفمبر\ تشرين الأول الجاري، بشكل رسمي، على أن تقلّدها جمعية الصليب الأحمر اللبناني السفارة،  في احتفال خاصّ سيقام بهذه المناسبة.
لكن ما يميّز لقب "السفيرة" يارا عن سائر "الفنانين السفراء" أنها ستكون أوّل فنانة تحمل مثل هذا اللقب، الذي منحتها إيّاه سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج "عيش لبنان" بوران الحلاني.
فنياً، تستعدّ يارا للتعاون مع جاد شويري في إخراج كليب جديد لها، في رابع تعاون بينهما، بعد تعاون سابق في تصوير كليبات لأغنيات: "عايش بعيوني" و"وصح ابتدينا" و "وبيت حبيبي".

 

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