"ستار أكاديمي": نوال الزغبي وسط الفاجعة تتحدّى

لأنّ لبنان كان يعيش حالة حداد رسمي، بعد مرور أقلّ من 24 ساعة على التفجير الإرهابي، الذي حصد أبرياء في بيروت، ألغت قناتا LBC" و "LDC" عرض البرايم الخامس من برنامج "ستار أكاديمي"، في وقت استمر البرايم على قناة "CBC" المصرية.

كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحافيين ـ على وجه الخصوص ـ تساءلوا عن سبب عدم قيام "CBC" بالتضامن مع "LBC" في إلغائها البرايم أو تأجيله إلى الأسبوع المقبل، مثلما فعلت في موسم سابق، حينما ألغت أحد البرايمات حداداً على سقوط 11 جندياً مصرياً، فتضامنت يومها معها قناة "LBC" وألغت البرايم.

في هذه الأجواء المشحونة انطلق البرايم، وكانت الفنانة نوال الزغبي تعي جيداً أنها تغني في ظروف غير مؤاتية، فوجّهت تحية إلى أرواح الشهداء، وبدت حزينة، وهي مرغمة على الغناء، على الرغم من الألم الذي يعيشه شعبها. وقد كتبت عبر صفحتها على "تويتر" (مش مسامحة يلي سرقوا من حياتنا الفرحة)، في إشارة إلى الإرهابيين الذين قاموا بتنفيذ انفجار الضاحية. وقد بدا الإحراج على نوال، التي لم تقم بنشر أيّ صورة من البروفات أو من البرايم على مواقع التواصل الاجتماعي. واكتفى الفانز بنشر صور لها، مثلما فعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج.

بدأ البرايم الخامس مع كلمة فيها غصّة، وجهتها مقدمة البرنامج هيلدا خليفة، وارتدى الطلاب ولجنة التحكيم إشارات بيضاء ترمز إلى السلام، وبأنّ الفن وحده يكافح الإرهاب.

نوال افتتحت البرايم بأغنية "مش مسامحة" مع الطالبة دينا عادل، ووجّهت تحية إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا، كما شدّدت بدورها على أن رسالة السلام والمحبّة تجمع اللبنانيين، وأن الشعب اللبناني لا يستسلم ولا يُهزم، وتمنت التوفيق والاستمرارية لكلّ الطلاب المشاركين في البرنامج.

وشاركت الزغبي الطالبة اللبنانيّة شانتال جعجع أغنية "عيوني لما بيشوفوك"، وقدّمت منفردة لوحة استعراضيّة مميّزة على أنغام أغنية "يا جدع".

الأجواء في الستوديو كانت كالعادة حماسية، وأداء الطلاب تحسّن بشكل كبير، فيما لا تزال الأصوات الضعيفة على حالها، مع أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي باتوا يتنبّأون بفوز هايدي من مصر، كونها تملك طاقات كبيرة في صوتها، وهي لا تزال موجودة في الـ "Top 5" منذ بداية البرنامج. فهل يكون اللقب مصرياً أيضاً للسنة الرابعة على التوالي؟

وقد شهد ختام البرايم الخامس مغادرة الطالب العراقي مرتضى النجم، بعد حصوله على صوتين من أصوات الطلاب مقابل عشرة للطالب المصري محمّد سعد. أما تصويت الجمهور، فقد أنقذ الطالبة الجزائريّة سهيلة بن لشهب بنسبة 52.63%، مقابل 24.37% لصالح مرتضى، و23.00 لصالح محمّد.

أما في مراتب التوب 5 لهذا الأسبوع، فحلّ رافاييل في المرتبة الخامسة، وأنيس في المرتبة الرابعة، وإيهاب في المرتبة الثالثة، وهايدي في المرتبة الثانية، ومروان في المرتبة الأولى، الذي فاز برحلة سياحيّة إلى أرمينيا.

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