طلاق جورج كلوني وأمل علم الدين بات قريباً!
السبت 14-11-2015 14:28
يبدو أن مسألة إنجاب الأطفال بدأت تؤثر سلباً في حياة النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين إلى درجة أنها قد تؤدي إلى الطلاق.
وكشف موقع australianetworknews عن أن علم الدين، التي انخفض وزنها من 58 كلغ إلى 44 كلغ، لا يمكنها الحمل، بسبب نحافتها الزائدة، ومرض فقدان الشهية الذي تعاني منه.
وذكر موقع Celebrity Dirty Laundry المعني بأخبار المشاهير حول العالم أن أمل تشعر باليأس من وضعها الحالي، وتحاول جاهدة زيادة وزنها، بعدما أصبحت شبيهة بـ"هيكل عظمي" في الفترة الأخيرة، حسب قولها.
ولأن كلوني، والذي يشعر بأنه أحمق حين يتحدث مع زوجته، يحلم بتأسيس عائلة مع زوجته الخبيرة في مجال حقوق الإنسان، زار معها مؤخراً أحد مراكز الخصوبة، ومن الواضح أن مساعي الحمل باءت بالفشل.
هذا الموضوع أثار غضب جورج كلوني في الفترة الأخيرة، خصوصاً أنه وزوجته يتقدمان بالعمر، كما أوردت إحدى التقارير أن فكرة الانفصال ليست بعيدة عنهما، ومن الممكن أن تنهار حياتهما الزوجية في أيّ لحظة.
وأضاف الممثل والمحامية، اللذان احتفلا أخيراً بعيد زواجهما الأول، فرداً جديداً إلى عائلتهما، وهو كلب يدعى، ميلي.
وكانت وسائل الإعلام العالمية قد ضجت الأسبوع الماضي بخبر حمل علم الدين، ولكن سرعان ما نفى المتحدث الرسمي باسم جورج كلوني الشائعات.
لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي
ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"