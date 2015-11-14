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مأساة تضرب عائلة مشترك "ذا فويس" في بيروت

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مأساة تضرب عائلة مشترك "ذا فويس" في بيروت مأساة تضرب عائلة مشترك "ذا فويس" في بيروت

السبت 14-11-2015 16:29

اثر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في ضاحية بيروت الجنوبية، فقد نجم "ذا فويس"، غازي الأمير، والدته، وفق ما نشر المقرّبون منه وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الصفحات الرسمية لغازي قد وحّدت صورة البروفايل، التي اقتصرت على صورة سوداء، تحمل آية قرآنية.
كذلك، أصيبت شقيقته، ونقلت إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.
سيدتي نت" تتقدم بأحر التعازي من غازي، راجية من الله تعالى أن يتغمّد الله بواسع رحمته، وتتمنى الشفاء العاجل لشقيقته.

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