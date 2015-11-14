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نيابة مغاغة ترفض إخلاء سبيل قاتلة زوجها بالاتفاق مع عشيقها

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نيابة مغاغة ترفض إخلاء سبيل قاتلة زوجها بالاتفاق مع عشيقها نيابة مغاغة ترفض إخلاء سبيل قاتلة زوجها بالاتفاق مع عشيقها

أرشيفية

رفضت النيابة العامة بمركز مغاغة، شمال محافظه المنيا، قرار محكمة الاستئناف الجزئي بإخلاء سبيل ربة منزل قتلت زوجها، وألقت جثته بالمقابر، بالاتفاق مع عشيقها وأمرت باستمرار حبسها 15 يوم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حسن سيف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطار من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث، بعثور أهالى قرية العباسيه على جثة سائق، يدعى “محمد -ط “ملقاة داخل المقابر، وبها آثار جروح بالرأس، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد أشرف عبد المالك، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم شريف سالم مفتش المباحث، والنقيبين معتصم رزق وعبد العزيز فرحات، معاونى المباحث، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة زوجة المجنى عليه، وتدعى “دعاء .م “28 سنة ربه منزل بالاتفاق مع عشيقها، “صابر . م” 25 سنه عاطل حيث استدرج المتهم القتيل لمقابر القريه وانهال على رأسه بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة للتخلص منه لوجود علاقه عاطفية مع زوجته وتحرر محضر بالواقعه وجار عرض المتهمين على النيابه العامة.

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