جون كيرى: مفاوضات مباشرة بين النظام السورى والمعارضة فى يناير المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، إنه حان الوقت لإنهاء إراقة الدماء فى سوريا، لذلك تم تحقيق تقدم كبير فى اجتماع اليوم فى فيينا، وتم تحديد العملية السياسية فى سوريا.

وأضاف "كيرى" خلال كلمة له بفيينا، حول الأحداث الفرنسية التى وقعت بالأمس، أنه تم الاتفاق فى اجتماع اليوم على بدء مفاوضات مباشرة على طاولة واحدة بين النظام والمعارضة السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة للتفاوض فيما بينهما فى وقت لا يتجاوز يناير المقبل.

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