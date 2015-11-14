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محامٍ معتدى عليه من حرس محكمة شبرا الخيمة يدخل العناية المركزة

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محامٍ معتدى عليه من حرس محكمة شبرا الخيمة يدخل العناية المركزة محامٍ معتدى عليه من حرس محكمة شبرا الخيمة يدخل العناية المركزة
أكد عدد من المحامين المعتصمين فى محكمة شبرا الخيمة احتجاجا على اعتداء حرس المحكمة بضرب 4 من زملائهم بقاعة المحكمة، دخول زميلهم "وائل صلاح" المعتدى عليه من قبل مجندين بالمحكمة لغرفة العناية المركزة بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة متأثرا بإصابته فى أذنه فأفقدته الوعى.

فيما قال وليد درويش أحد المحامين المعتدى عليهم لـ" اليوم السابع " أن المجندين تلقوا تعليمات من ملازم أول من حرس المحكمة بالاعتداء على المحامين بالضرب بالعصا وأصيب هو و 3 آخرين بإصابات متفرقة.

وأوضح "درويش" أن الضابط بعدما قام المجندون بالتشابك والاعتداء بالضرب على المحامين استطاع الهروب من المحكمة مضيفا :" دى مش أول مرة نتعرض للاعتداء من الضباط ".


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