محامٍ معتدى عليه من حرس محكمة شبرا الخيمة يدخل العناية المركزة

أكد عدد من المحامين المعتصمين فى محكمة شبرا الخيمة احتجاجا على اعتداء حرس المحكمة بضرب 4 من زملائهم بقاعة المحكمة، دخول زميلهم "وائل صلاح" المعتدى عليه من قبل مجندين بالمحكمة لغرفة العناية المركزة بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة متأثرا بإصابته فى أذنه فأفقدته الوعى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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فيما قال وليد درويش أحد المحامين المعتدى عليهم لـ" اليوم السابع " أن المجندين تلقوا تعليمات من ملازم أول من حرس المحكمة بالاعتداء على المحامين بالضرب بالعصا وأصيب هو و 3 آخرين بإصابات متفرقة.
وأوضح "درويش" أن الضابط بعدما قام المجندون بالتشابك والاعتداء بالضرب على المحامين استطاع الهروب من المحكمة مضيفا :" دى مش أول مرة نتعرض للاعتداء من الضباط ".
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