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لافروف: مصر حاولت منذ عام ونصف توحيد المعارضة السورية ونرحب بجهود القاهرة

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لافروف: مصر حاولت منذ عام ونصف توحيد المعارضة السورية ونرحب بجهود القاهرة لافروف: مصر حاولت منذ عام ونصف توحيد المعارضة السورية ونرحب بجهود القاهرة
قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن اعتداءات باريس الإرهابية التى وقعت بالأمس تؤكد الحاجة على محاربة الإرهاب، مؤكدا أن مستقبل سوريا ومصير الرئيس السورى بشار الأسد يحدده الشعب السورى.

وأضاف "لافروف" خلال كلمة له بفيينا، على هامش الأحداث الفرنسية الدامية التى وقعت بالأمس، أنه قبل عام ونصف بذلت جمهورية العربية جهودا كبيرة لتوحيد المعارضة السورية، وترحب روسيا بهذه الجهود وستساعد بقدر المستطاع لجمع المعارضة السورية والحكومة حول طاولة المفاوضات.

وأكد وزير الخارجية الروسى، أن السوريين هم من سيحددون البلد الذى سيعيشون فيه، وفى ذات الوقت تم تحديد جدول زمنى للانتخابات فى سوريا، مضيفا:" خلال 6 أشهر على المعارضة السورية أن تتخذ قرارا بشأن الوحدة الوطنية".


>- وزير الخارجية الروسى: هجمات باريس ستؤثر على محادثات فيينا

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