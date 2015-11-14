صور| الجيش ينفيذ إزالة أول عقار مخالف في الإسكندرية بالمتفجرات

قامت، مساء اليوم، المنطقة الشمالية العسكرية المتمثلة فى اللواء أركان حرب محمد الزملوط واللواء أحمد حجازي مدير أمن الإسكندرية، بتنفيذ إزالة أول عقار مخالف على مصرف القلعة فى منطقة مطار النزهة، وذلك باستخدام المتفجرات.

وقد تم تنفيذ القرار بواسطة الشعبة الهندسية للقوات المسلحة وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بإزالة التعديات من عقارات تم تشيديها على أراضى أملاك الدولة فى حرم مصارف المياه، كما قد أكد الرئيس بتوسيع المصرف بطول 4.5 كيلو بعرض 10 أمتار.