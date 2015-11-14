تفجير عقارات مخالفة لتوسعة مصرف دائرى المطار فى الإسكندرية

تعاونت المنطقة الشمالية العسكرية مع مديرية أمن الإسكندرية لإزالة تعديات المبانى المخالفة بطريقة التفجير، لتوسعة مصرف دائرى المطار، وذلك فى إطار الخطة لتطوير الصرف الصحى خلال 10 أيام بالمحافظة.

وزرعت المنطقة الشمالية متفجرات بالعقارات المخالفة على حافة المصرف لتوسعته، وتعرف التقنية باسم "النسف الحذر" الذى لا يخلف أى خسائر مادية أو بشرية بالمنطقة المحيطة، وكثفت قوات الأمن تواجدها بالمنطقة لمنع الأهالى من الاقتراب من موقع التفجير.

ويذكر أن إزالة التعديات وتوسعة مصرف دائرى المطار فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسعة المصرف بطول 4.5 كم وعرض 10 كم، لاستيعاب الأمطار، ومنع انسداد الصرف الصحى بالإسكندرية.