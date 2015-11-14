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الاشتباه فى سيارة مفخخة بجوار مبنى"الأمن الوطنى" فى أسيوط

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الاشتباه فى سيارة مفخخة بجوار مبنى"الأمن الوطنى" فى أسيوط الاشتباه فى سيارة مفخخة بجوار مبنى"الأمن الوطنى" فى أسيوط
يفحص خبراء المفرقعات الآن سيارة مجهولة، يشتبه فى أنها مفخخة، بجوار مبنى مباحث الأمن الوطنى فى مدينة أسيوط.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من شرطة النجدة، بوجود سيارة مجهولة، يشتبه فى احتوائها على متفجرات، فتشكل فريق من خبراء المفرقعات والدفاع المدنى لفحصها بعد فرض كردون أمنى حول المنطقة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى مكان توقف السيارة.
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