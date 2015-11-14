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بالصور.. وقفة لأطباء سوهاج حدادًا على "داليا محرز"

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بالصور.. وقفة لأطباء سوهاج حدادًا على "داليا محرز" بالصور.. وقفة لأطباء سوهاج حدادًا على "داليا محرز"
نظم عدد من الأطباء وقفة احتجاجية اليوم أمام نادى الأطباء بسوهاج، وذلك حدادًا على وفاة الدكتورة داليا محرز شهيدة الواجب الطبى والتى توفيت إثر إصابتها أثناء العمل، للمطالبة باعتبار العدوى إصابة عمل وحق الطبيبة الشابة فى تعويض مناسب ومعاش استثنائى.

ومن جانبهم، أكد المشاركون فى الوقفة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من وقفة اليوم هو إعلان الحداد على روح داليا محرز وتنديدًا بغياب سياسات مكافحة العدوى الصحيحة داخل المستشفيات والوحدات الصحية ومطالبة وزارة الصحة بتحمل مسئولياتها تجاه الأطباء الذين يصابون بالعدوى جراء عملهم، وتوفير بدل علاج مناسب لهم يكفل على الأقل تحمل تكاليف علاجهم عند الحاجة.

يذكر أن وقفة أطباء سوهاج أمام نادى الأطباء اليوم جاءت تزامنًا مع الوقفات الاحتجاجية للأطباء فى جميع أنحاء الجمهورية والتى دعت لها النقابة العامة للأطباء حدادًا على وفاة شهيدة الواجب الطبى دكتورة داليا محرز.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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