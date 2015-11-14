بالصور.. جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمى لمرض السكر

نظمت جامعة سوهاج احتفالا باليوم العالمى لمرض السكر، تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أنيس شيحة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتورة سامية سعيد عميد كلية التمريض والدكتورة أم هاشم رجب، والدكتورة أمانى على أحمد مدير مركز التدريب التمريضى المستمر ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب بمشاركة أسرة إيد فى إيد.

أشار رئيس الجامعة إلى أن الغرض الرئيسى من هذه الاحتفالية هو نشر التوعية والثقافة الصحية لدى جميع طلاب الجامعة حتى تكون لديهم فكرة عن مرض السكر وأعراضه وكيفية التصدى لهذا المرض، مؤكدا أن مرض السكر هو أحد أمراض العصر، كما دعا إلى ضرورة عمل فحوصات وتحاليل لطلاب الجامعة، موضحا أهمية التشخيص المبكر ليس لمرض السكر فقط ولكن للعديد من الأمراض .

وقالت الدكتورة سامية سعيد عميد الكلية إن مرض السكر من الأمراض الخطيرة التى تؤثر على كل أجهزة الجسم وهو من أكثر الأمراض انتشارا فى العالم ويشكل علاج مضاعفاته عبئا كبيرا على اقتصاد الدول.



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