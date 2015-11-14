أخبار عاجلة

الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
غدًا.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي -
الملا يفتتح طريق أرض النهضة بالإسكندرية بعد تطويره بتكلفة 21 مليون -
الخولي: الضربة الأمريكية ضد سوريا تخرق القانون الدولي -
برلماني: أمريكا نصبت نفسها شرطي وقاضي للعالم دون تحقيق -
أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا -
وزير النقل: «استأذنت المواطنين في الشارع قبل زيادة تذكرة المترو» -
الإحصاء: بدء المرحلة الثانية من التعداد السكاني الإثنين المقبل -
التخطيط: 50 مليون جنيه «إضافية» للانتهاء من «التعداد السكاني» -
غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

6 خطوات لتنظيف إبريق الشاي

Google+ Print
6 خطوات لتنظيف إبريق الشاي 6 خطوات لتنظيف إبريق الشاي

السبت 14-11-2015 17:51

للخل استخدامات منوعة في عملية التنظيف، فهو يساعد على تطهير وتعقيم المواد، بدون أن يلحق بها أي ضرر.
"سيدتي. نت" يطلع القارئات على كيفية تنظيف إبريق الشاي، بواسطة الخل، في ستّ خطوات:

1. ضعي في داخل الإبريق كوباً ونصف الكوب من الماء، حسب حجم الإبريق.
2. أضيفي إليه ربع كوب من الخل الأبيض.
3. قومي بغلي الخليط لبضع دقائق.

الخبز الأبيض لنزع البقع عن الجدران
4. ثم، أفرغي الخليط من داخل الإبريق.
5. قومي بغسل الإبريق من الداخل بالماء البارد.
6. وأخيراً، جففي الإبريق، بقطعة من القماش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي