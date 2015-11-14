6 خطوات لتنظيف إبريق الشاي

للخل استخدامات منوعة في عملية التنظيف، فهو يساعد على تطهير وتعقيم المواد، بدون أن يلحق بها أي ضرر.

"سيدتي. نت" يطلع القارئات على كيفية تنظيف إبريق الشاي، بواسطة الخل، في ستّ خطوات:

1. ضعي في داخل الإبريق كوباً ونصف الكوب من الماء، حسب حجم الإبريق.

2. أضيفي إليه ربع كوب من الخل الأبيض.

3. قومي بغلي الخليط لبضع دقائق.

الخبز الأبيض لنزع البقع عن الجدران

4. ثم، أفرغي الخليط من داخل الإبريق.

5. قومي بغسل الإبريق من الداخل بالماء البارد.

6. وأخيراً، جففي الإبريق، بقطعة من القماش.