رئيس فيدرالية المسلمين في فرنسا يدين تفجيرات باريس ويحذر من استهداف المساجد

أدان رئيس الفيدرالية العامة للمسلمين في فرنسا الدكتور محمد البشاري هجمات فرنسا ووصف مرتكبيها بـ”القتلة التكفيريين الذين يريدون تدمير الأخضر واليابس”.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر الأوقاف الدولي بالأقصر حول تجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف الذي ينعقد على مدار يومين 14 و15 نوفمبر الجاري أنه لا يمكن تبرير الإرهاب تحت أي ذريعة وقال إن فرنسا لها مواقف “عادلة” من العديد من القضايا.

ودعا البشاري المسلمين في فرنسا إلى ضبط النفس والالتفاف حول خطة هولاند الأمنية…وعن التداعيات المحتملة لتلك الهجمات على الجالية العربية والمسلمة في أوروبا، أعرب عن قلقه من احتمال ارتكاب جرائم تستهدف المساجد وشخصيات إسلامية.

ودعا رئيس الفيدرالية العامة للمسلمين في فرنسا العلماء إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تدفع إلى ظهور متشددين يعطون لأنفسهم الشرعية للتحدث باسم الإسلام.