«كيري»: امحادثات فيينا اتفقت على بدء عملية سياسية في سوريا يناير المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن محادثات اليوم في فيينا قد ححقت تقدمًا ملحوظًا عن الأمحادثات السابقة مشيرًا إلى أن هناك اتفاقات قد تمت.

وأكد كيري خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف والمبعوث الأممي لسوريا دي ميستورا أن هناك اتفاق على مفاوضات سياسية بين النظام السوري والمعارضة اليت يختارها الشعب بحلول يناير المقبل إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية على أن تكون مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، إضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 18 شهرًا بعد كتابة دستور جديد للبلاد.

وأشار كيري إلى أن هناك خلاف حتى الآن بين المشاركين في المحادثات على مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

وشدد كيري على أن لا أحد سيفرض إرادته على الشعب السوري، وأن تأثيرات الحرب السورية على العالم أجمع وهو ما يدعو إلى وجود حاجة للتوصل لحل سياسي ودحر الإرهاب.