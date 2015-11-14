شحوط باخرة نيلية بأسوان وإجلاء 57 سائحًا كانوا على متنها لأخرى متجهة للأقصر

تعرضت باخرة سياحية إلى الشحوط، مساء اليوم، السبت، أثناء تحركها من مدينة أسوان فى طريقها إلى مدينة الأقصر بالقرب من الكوبرى المعلق، وعلى متنها 57 سائحًا أجنبيًا.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بشحوط باخرة سياحية شمال الكوبرى المعلق بحوالى 500 متر، أثناء تحرك الباخرة من مرسى بمدينة أسوان، وفى طريقها إلى مدينة الأقصر.

على الفور، تم إجلاء السياح الأجانب وعددهم 57 سائحًا من جنسيات مختلفة، واستكملوا رحلتهم إلى الأقصر بواسطة باخرة أخرى، فيما يتم العمل على تعويم الباخرة مرة أخرى.

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