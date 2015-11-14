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غطاء الرضاعة الطبيعيَّة.. أسعاره وأماكن شرائه بالسعوديَّة

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غطاء الرضاعة الطبيعيَّة.. أسعاره وأماكن شرائه بالسعوديَّة غطاء الرضاعة الطبيعيَّة.. أسعاره وأماكن شرائه بالسعوديَّة

السبت 14-11-2015 02:00

أثناء فترة الرضاعة تحتار الأُم كيف ترضع صغيرها في الأماكن العامَّة، خاصة لو لم تكن هنالك أماكن مخصصة للأمهات، أو لم ترغب هي بترك المجموعة التي تجلس معها أو عندما يأتيها بعض الزوار إلى بيتها. وحلا لكل هذه المشاكل والعقبات هنالك وسائل مريحة للأم مثل فكرة غطاء الرضاعة، التي يمكنها ارتداؤه وإرضاع صغيرها بكل ارتياح، إذ يسمح هذا الغطاء للأم بإرضاع طفلها من دون أن تشعر بأي إحراج أو خجل، ومن دون إلزامها برضاعة طفلها من خلال استعمال زجاجة الرضاعة.

الصيدلاني وائل المصري، تحدث لنا عن غطاء الرضاعة وأنواعها، موضحاً أنَّ الغطاء يساعد الأم على الرضاعة الطبيعيَّة في الخارج من دون خجل أو التسبب في أي حرج. ولكن يجب مراعاة هذه الشروط عند شراء غطاء الرضاعة:


ـ أن يكون طوله مناسباً.
ـ التأكد من أنَّ الغطاء مصنوع من القطن لكيلا تعرضي نفسك وطفلك لأي تعرق.
ـ كما أنَّ القطن يساعد الطفل على التنفس بطريقة أسهل ويكون في وضعيَّة مريحة أكثر بعد عثورك على نوعيَّة القماش التي تناسبك.
ـ انتبهي إلى فتحة الغطاء، يجب التأكد من أنَّه يمكن تعديل الفتحة العلوية لغطاء الرضاعة قبل شرائه. فذلك يسمح لك بتضييقها أو توسيعها على راحتك.


ـ يجب مراعاة نوع القماش وجودته حتى لا يكون من النوع الذي يسبب حساسيَّة لك أو لطفلك أو نوع قماش يبهت أو يتغير لونه عند الغسيل.
ـ اختاري تصميماً مبهجاً وألواناً جذَّابة.


غطاء الرضاعة بالسعوديَّة:
ـ يتوفر غطاء الرضاعة بأسعار متفاوتة تتراوح بين 25 إلى 100 ريال.
ـ ويتوفر في أماكن عديدة منها:
ـ محلات مذركير بسعر 90 ريالاً.
ـ تويز آر أص بفروعه، وأور كيدز بفروعه، وسنتربويت، بأسعار مختلفة ما بين 35 و45 و80 ريالاً.
ـ ومتوفر للبيع أونلاين عبر «الإنترنت» بأسعار تبدأ من 25 ريالاً حسب الخامة، ويمكنك أيضاً تفصيله.

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سيدتي

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