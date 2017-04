تضامنا مع تفجيرات باريس.. «فيسبوك» يتيح لمستخدميه تلوين صورهم بعلم فرنسا

طرح موقع التواصل الاجتماعي الأشهر “فيس بوك” تطبيق جديد يتيح لمستخدميه تلوين صورهم بعلم فرنسا، تضامنًا مع مدينة النور ومع الشعب الفرنسي، بعد تفجيرات باريس الدموية التي وقعت مساء أمس وراح ضحيتها مالايقل عن 128 قتيل فضلاً عن 300 مصاب بينهم 80 في حالة خطرة.

ويقول التطبيق لمستخدميه: “غير صورة البروفايل لدعم فرنسا وسكان باريس” “Change your profile picture to support France and the people of Paris”.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي في وقت سابق من اليوم، مسؤوليته عن هجمات باريس الدامية، حيث شنت 7 هجمات بشكل متزامن، وقال في بيان له، عبر حساب منسوب له بـ”تويتر”، إن الهجمات جاءت رداً على الغارات الفرنسية على مواقع التنظيم المتشدد.

وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند فرض حالة الطواريء وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، كما فرض حالة الحداد الوطني 3 أيام بكافة أنحاء البلاد.