فى اليوم العالمى للسكر: إزاى تنقذ حياة مريض السكر المنخفض والمرتفع

السكر من الأمراض التى يمكن أن تتطور سواء بارتفاع فى مستوى السكر فى الدم أو انخفاضه، وهو من الأمراض المنتشرة بشكل كبير ويتعرض المريض فيها لانخفاض أو ارتفاع مستوى السكر وفى أحيان كثيرة يتطلب الأمر تدخلا سريعا من المحيطين لإنقاذ حياة المريض، لذلك يجب أن تتعرف على بعض الأعراض والطرق التى من خلالها يمكنك إنقاذ حياة مريض السكر حتى يذهب للمستشفى.

ونشر موقع readers digest الأمريكى بعض أعراض انخفاض مستوى السكر فى الدم، وطريقة إنقاذ الشخص المصاب بالسكر المنخفض من خلال بعض التعليمات، ووفقا للتقرير فإن من الأعراض التى تدل على انخفاض مستوى السكر فى الدم، شحوب بلون الوجه وبرودة الجلد وسوء الحالة المزاجية وأحيانا الهذيان أو فقدان المريض للوعى وزيادة ضربات القلب.

وحسب ما جاء فى التقرير إذا كنت تعرف مريض يعانى من مرض السكرى المنخفض ورأيت هذه الأعراض عليه، فيجب عليم طلب المساعدة الطبية على الفور.

كما ذكر التقرير بعض الطرق التى من خلالها تسعف شخصا مريضا بانخفاض بمستوى السكر فى الدم حتى يتم نقله للمستشفى إذا استدعت الحالة وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يجلس المريض على الكرسى أو الأرض، وإذا كان واعيا يتم اعطائه مشروبات سكرية أو بعض أقراص الجلوكوز، حيث إن الأشخاص الذين يعانون من السكر المنخفض فجب أن يعتمدون على جرعة الجلوكوز أو التركيز على بعض الأغذية السكرية، وإذا كان المريض يتحسن بعد تناول السكريات، من الممكن إعطائه بعض الكربوهيدرات الغذائية كقطعة من البسكويت أو اللبن أو فاكهة.

ويجب قياس مستوى السكر للاطمئنان على عودة المريض لحالته الطبيعية.

وحسبما جاء فى التقرير يجب البحث عن الدواء الخاص بالمريض كأقراص الجلوكوز وبعض الأدوية التى تنظم مستوى السكر فى الدم، ومن الممكن إعطائه جرعة الأنسولين التالية فى موعدها.

أما بالنسبة لإصابة بعض الأشخاص بارتفاع مستوى السكر فى الدم، والتى تظهر أعراضه فى شكل الشعور بالعطش الشديد وكثرة التبول، خصوصا أثناء الليل وفقدان الوزن بشكل ملحوظ وحكة فى الجلد والتئام الجروح ببطء، وشعور الشخص بالنوم الدائم والذى قد يؤدى إلى فقدان الوعى.

ووفقا للتقرير إذا كان الشخص يعانى من ارتفاع بمستوى السكر فى الدم فيجب أن تجرى له بعض الإسعافات، كفتح مجرى التنفس ومراقبة المريض إذا كان يتنفس ويتم وضعه على جانبه، وإذا كان يتقيأ لا يجب لفه إلى الأمام وملاحظة مستوى وعيه والتنفس واستمرار بإعادة فحص المريض حتى يتم انتقاله إلى المستشفى واتخاذ الإسعافات اللازمة.