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حسام خير الله يفشل فى الإعلان عن اسم تاجر الدم فى قائمة حب مصر

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حسام خير الله يفشل فى الإعلان عن اسم تاجر الدم فى قائمة حب مصر حسام خير الله يفشل فى الإعلان عن اسم تاجر الدم فى قائمة حب مصر
زعم حسام خير الله، القيادى بالتحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، أن قائمة "فى حب " تضم مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب المصالح، من بينهم رجل أعمال "يتاجر بالدم" فى إشارة منه إلى الدكتور هانى سرور "صاحب شركة هايدلينا" والذى برءته المحكمة فى قضية "أكياس الدم"، فى حين أن سرور غير موجود بقائمة "فى حب مصر" من الأساس، بما يؤكد إدعاء خير الله، وجهله بأعضاء قائمة "فى حب مصر".

وحاول خير الله خلال مؤتمر جماهيرى لقائمة التحالف الجمهورى فى منطقة حلوان، أمس الجمعة تشويه قائمة حب مصر، والترويج لمعلومات غير صحيحة عنها، والمتاجرة بعقول البسطاء ومحدودى التعليم فى منطقة حلوان، دون أن يلتزم بضوابط العملية الانتخابية، واحترام الأطراف المنافسة، بعد فشله فى الإعلان عن برنامج انتخابى حقيقى يخدم تطلعات وطموحات المواطنين فى حياة أفضل.

وخلال لقائه مع أهالى حلوان زعم خير الله أنه سوف يكشف أمام الرأى العام خلال لقائه مع أحد مقدمى البرامج الحوارية، أنه سوف يعلن عن وقائع ومخالفات تخص قائمة فى حب مصر، فى حين أنه لم يكشف أى شىء خلال اللقاء المذكور، وانصب حديثه حول الاتهامات الموجهة للقائمة بالتمويلات من دول بعض الأنظمة العربية، بما يؤكد محاولته لتشويه القائمة المنافسة جماهيريا واللعب بعقول البسطاء لجمع المزيد من الأصوات الانتخابية، حتى ولو كانت على حساب سرد ادعاءات كاذبة على المنافسين.


>" فى حب مصر" تُنظم مؤتمرًا انتخابيًا بالغربية بحضور سيف اليزل ومصطفى بكرى وهيكل.. عبد الهادى القصبى: لن نسمح لخائن بالوصول للبرلمان.. والسفير العرابى: فزنا باكتساح فى المرحلة الأولى وسنتفوق فى الثانية

مباحثات بين القوى السياسية لتشكيل وفود شعبية لروسيا لتوضيح حقيقة الأوضاع بمصر..مصطفى الجندى: أتواصل مع أعضاء "فى حب مصر" لتشكيل أعضاء الدبلوماسية الشعبية..و"تمرد":مستعدون للمشاركة لدعم الدولة والسياحة

البحث لا يزال مستمرًا عن تشكيل "تكتل" تحت قبة البرلمان.. "فى حب مصر" تدعو الأحزاب المدنية لدخول تكتلها.. و"مستقبل وطن" و"الوفد" و"الشعب الجمهورى" يرحبون.. ويؤكدون: ليس معناه السعى لتشكيل الحكومة
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مصر 365

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