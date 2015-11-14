السيسى يعزى هولاند تليفونياً.. ويؤكد: كافة الأديان تنبذ الإرهاب

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسى "فرانسوا هولاند"، حيث قدم الرئيس باسم الشعب والحكومة المصرية خالص التعازى لشعب وحكومة الجمهورية الفرنسية فى ضحايا الحوادث الإرهابية الغاشمة التى وقعت مساء أمس فى باريس، معرباً عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا وتعاطفها مع أسر الضحايا والمصابين.

وأكد الرئيس خلال الاتصال على إدانة مصر القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، كما أكد أن العمليات الإرهابية التى تقع فى مختلف مناطق العالم لن تُثنى الدول والشعوب عن عزمها لمكافحة الإرهاب والتطرف، ولن يتم الاستسلام أو الرضوخ لمثل هذه الأفكار الهدامة والأيدولوجيات المتطرفة، لاسيما أن كل الأديان تحض على التسامح والاعتدال، وتنبذ الكراهية والتعصب، والتطرف والإرهاب.

وقد أعرب من جانبه رئيس فرنسا عن تقديره لبيانات الإدانة التى أصدرتها مصر فور وقوع الحوادث الإرهابية فى باريس أمس، مؤكداً أن هذا الحادث سيُعزز من إرادة فرنسا فى مواصلة الحرب ضد الإرهاب بالتعاون مع الدول الصديقة، وسيزيدها إصراراً على مكافحته والقضاء عليه بما يحقق الأمن والاستقرار فى مختلف أنحاء العالم.

وأشاد "هولاند" بالدور الذى تقوم به مصر فى مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى اعتزام بلاده تعزيز التعاون معها فى هذا المجال خلال الفترة القادمة.

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