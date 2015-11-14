بالصور.. فرنسا تبكى بالدموع والشموع والورود ضحايا هجمات باريس الإرهابية

ارتسمت على وجوه بعض المواطنين الفرنسيين المارين بالقرب من مسرح باتاكلان وفى شارع شارون، المكانين اللذين شهدا الجمعة هجومين غير متوقعين، علامات الذهول والذعر بعد إدراكهم لحجم المأساة التى خلفها عنف تلك الهجمات.

وعلى مقربة من باتاكلان، قال شرطى أوضح أنه شارك فى التدخل خلال الليل: "الأمر مقزز فى الداخل، مجزرة، أشخاص استقر الرصاص فى رؤوسهم، أشخاص أطلقت النار فوق رؤوسهم بينما كانوا منبطحين على الأرض".

سقط 82 قتيلا على الأقل فى صالة المسرح التى كان يتجمع فيها حوالى 1500 شخص لحضور حفل موسيقى، وقتل المهاجمون الأربعة، وقد عمد ثلاثة منهم إلى تفجير أنفسهم.

وكان الحى لا يزال مطوقا صباح السبت، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس، أمام مدخل مسرح باتاكلان، تحجب شاحنات الشرطة المنظر عن مئات الكاميرات من جميع أنحاء العالم، وقال شرطى إن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف يقوم بنقل الجثث.

وأسفرت ست هجمات مساء الجمعة فى باريس وقرب ستاد دو فرانس شمال العاصمة الفرنسية، حيث كانت تقام مباراة فى كرم القدم بين فرنسا وألمانيا، عما يقرب من 130 قتيلا على الأقل و300 جريح، عدد كبير منهم فى حالة حرجة، وبقيت المناطق المحيطة مطوقة جزئيا صباح السبت، ويتعذر الوصول إلى الأماكن التى وقعت فيها الاعتداءات.

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