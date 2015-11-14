مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادثى تصادم بالصحراوى الشرقى ببنى سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون فى حادثي تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مستشفى بنى سويف العام، يفيد بوصول "ناصر حميدة أحمد"، 30 سنة، عامل ومقيم بمركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، وآخر مجهول الهوية جثة هامدة، و"أحمد حامد سيد"، 24 سنة، عامل ترحيلات، ومقيم بمركز الواسطى دائرة المحافظة، و"محمد سمير أحمد عمار"، 31 سنة، سباك وشقيقه "حمادة"، 24 سنة، سباك ومقيمان بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وجميعهم مصابون بإصابات متفرقة بالجسم.

وأشارت التحريات الأولية للعميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية إلى أن الحادث وقع بين أتوبيس وسيارة نقل بالقرب من نفق سنور جنوب مدينة بنى سويف.

كما وقع تصادم آخر بين سيارتين ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من مدينة بنى سويف، ما أدى إلى إصابة 6 حالات وهم: "عاطف خلف محمد"، سائق 62 سنة، و"فرج حسان محمد"، فلاح 60 سنة، و"ماهر شوقى حسنى" 45 سنة، فلاح، و"ياسر خيرى سيد"، 35 سنة، فلاح، و"هالة أشرف مهدى"، 35 سنة ربة منزل، و"على إبراهيم محمد"، 30 سنة، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى بنى سويف العام.

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