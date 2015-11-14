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بالفيديو.. ضبط ورشة سلاح بالحى السابع يديرها طالب بكلية صيدلية

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بالفيديو.. ضبط ورشة سلاح بالحى السابع يديرها طالب بكلية صيدلية بالفيديو.. ضبط ورشة سلاح بالحى السابع يديرها طالب بكلية صيدلية
تلقى العميد خالد عبدالعزيز، مدير إدارة مباحث الأحداث، بلاغًا من الرائد إيهاب إبراهيم أبو العز بإدارة رعاية الأحداث، يفيد بأنه أثناء المرور بمنطقة الحى السابع بمدينة نصر، تلاحظ له قيام أحد الأطفال بالعمل داخل محل لأدوات الصيد بالمخالفة لأحكام قانون الطفل.

باستهداف المحل، تم ضبط صلاح السايح شحات أحمد، طالب بكلية صيدلية، شقيق مالك المحل، وأحمد عبدالحليم محمد، طالب، وعثر بداخل المحل على بندقية خرطوش محلية الصنع، وطبنجة صوت ساقية معدلة تركى الصنع، و5 طبنجات صوت معدلة تركى الصنع، و11 طبنجة صوت تحت التعديل، و25 طلقة خرطوش، و5 طلقات صوت معدلة لطلقة بلى، وقطع غيار أسلحة، و6 شاسيه طبنجة، و3 منزلق، و3 مقابض معدنية، و10 طوارق، و10 خزن صوت تحت التعديل، وأدوات تصنيع وتعديل.

بمواجهته، اعترف بحيازة الأسلحة بقصد التصرف فيها بالبيع بداخل المحل من دون ترخيص، بعد قيامه بتعديل الطبنجات الصوت إلى أسلحة نارية، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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مصر 365

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