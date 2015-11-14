ننشر أسماء المحامين المصابين نتيجة تعدى مجندين عليهم بمحكمة شبرا الخيمة

حصل "اليوم السابع" على أسماء المحامين الـ4 المصابين نتيجة تعدى مجندين عليهم داخل قاعة محكمة شبرا الخيمة، وهم كل من عمرو مصطفى نعمانى ووائل صلاح الدين عبد الفتاح ومحمد هانى عطية ووليد سمير درويش.

وأكد مصدر قضائى بمحكمة شبرا الخيمة، أن واقعة تعدى مجندين على 4 محامين داخل قاعة المحكمة بدأت عندما تدخلوا للدفاع عن مواطن تعدى عليه المجندون لمحاولته التحدث مع قريبة المتهم، وأن المحامين أصيبوا بجروح قطعية وكدمات بالوجه والرقبة قبل نقلهم للمستشفى.

وأضاف المصدر: تحرر المحضر رقم 24565 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015، وتولى أحمد سعيد البلتاجى رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة التحقيق.

وقال المحامى عمرو مصطفي نعمانى، إنه أصيب بجرح قطعى فى الحاجب الأيسر استدعى 2 غرزة، وأكد نعمانى أن زميله "وليد سمير درويش" شاهد مجموعة من الحرس أمام قاعة 6 بالطابق الأول علوى بالمحكمة يضربون رأس مواطن فى الحائط وعندما قال لهم "حرام عليكم" تعدوا عليه وعندما تدخل زملاء آخرون فوجئنا برئيس الحرس يأمرهم بضربنا.. مضيفا: لن نفض اعتصامنا بالمحكمة حتى نأخذ حقنا.