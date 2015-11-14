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بالصور.. توافد عشرات المحامين لمحكمة شبرا للتضامن مع زميلهم المعتدى عليه

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بالصور.. توافد عشرات المحامين لمحكمة شبرا للتضامن مع زميلهم المعتدى عليه بالصور.. توافد عشرات المحامين لمحكمة شبرا للتضامن مع زميلهم المعتدى عليه
توافد عشرات المحامين، إلى محكمة شبرا الخيمة، للتضامن مع زميلهم عمرو النعمانى، المعتدى عليه من قبل رجال حرس المحكمة، بعد محاولة المحامين منعهم من ضرب مواطن.

وردد المحامون من الهتافات: "لازم ناخد حقنا، سامح يا عاشور عايزين حقنا، مش هنمشى، فينك فينك يا عاشور".

وقال خالد أبو غنيم، المحامى إن المحامين تقدموا ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات شبرا الخيمة، ضد عدد من رجال الأمن المكلف بتأمين قاعات المحكمة، بسبب الاعتداء على زميلهم وأرسلوا دعوات منذ قليل للتواصل مع المحامين بشبر الخيمة والمناطق والأحياء المجاورة بالحضور والتضامن مؤكدًا أنهم قرروا عدم التحرك من المحكمة حتى رد الحق إلى زميلهم المعتدى عليه والمحامين جميعًا.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- مصدر قضائى: المجندون اعتدوا على الـ4 محامين لمحاولتهم منعهم من ضرب مواطن

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