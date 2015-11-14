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التحالف العربى يسيطر على 5 جزر يمنية فى البحر الأحمر

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التحالف العربى يسيطر على 5 جزر يمنية فى البحر الأحمر التحالف العربى يسيطر على 5 جزر يمنية فى البحر الأحمر

استعادت قوات التحالف العربى بقيادة والجيش الوطنى اليمنى السيطرة - خلال الاسبوع الماضى - على (خمس جزر يمنية ) تقع فى البحر الأحمر من قبضة ميليشيات الحوثى وعصابات المخلوع صالح .

وقال مصدر عسكرى فى القوات البحرية اليمنية ، فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم (السبت) ، إن" مقاتلات التحالف العربى شنت عدة غارات جوية ،أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين الحوثيين ، كما دمرت أسلحة نقلها الحوثيون إلى تلك الجزر، مؤكدا أن استعادة تلك الجزر اليمنية يأتى ضمن خطة عسكرية وضعت لإعادة السيطرة على محافظة الحديدة الساحلية غربى اليمن من يد الحوثيين وللتمكن من الزحف نحو العاصمة صنعاء".

يشار الى ان مقاتلات التحالف العربى شنت ،فى وقت سابق، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع لميليشيات الحوثى وصالح فى منطقة "واقر" شرقى مدينة القطيع فى محافظة الحديدة على البحر.

جدير بالذكر ان العمليات الحربية البحرية لقوات التحالف العربى انطلقت فى الجزر اليمنية، لتحريرها وتأمينها وتكثيف الوجود العسكرى العربى فيها، لمنع إيران من التسلل إليها وتهريب الأسلحة للحوثيين عن طريقها، هذه الجزر اليمنية العربية التى تتعامل معها إيران وكأنها مشاع لا صاحب لها.

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مصر 365

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