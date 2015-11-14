الليلة.. عمرو عبدالحميد يفتح التنسيق المصري السعودي بحوار القاهرة

كتبت – إنجي لطفي

يفتتح الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج حوار القاهرة، المذاع على شاشة قناة سكاي نيوز عربية، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة، في الفقرة الأولى الدور المنتظر لمجلس التنسيق المصري السعودي، الذي وقعه الملك سلمان مع الرئيس السيسي أثناء زيارة الأخيرة للرياض، حيث يستضيف د. محمد عبدالله ال زلفة – عضو مجلس الشورى السعودي السابق، والسفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.

كما يقوم عبدالحميد بإذاعة تقرير مع المواطنين في الفقرة الثانية ميدانية عن جهود الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.